От недосыпа страдают около половины жителей Москвы

Почти у 40 процентов москвичей есть проблемы со сном - они хронически не высыпаются, не могут долго уснуть или встают посреди ночи. Такие результаты опроса, который провели Garmin и HeadHunter.

Хуже спят только жители Питера (там это число достигает 46%) и Воронежской области (42%). Недосыпом чаще страдают жители больших городов - им знакомы и бешеный ритм, и трудоголизм, и стресс.

«Если человек не может вовремя лечь и встать с кровати, то это первый признак нарушения сна, - рассказал доктор медицинских наук Михаил Кутушов.

Ранее врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, как побороть бессонницу без таблеток. По мнению врача, на качество сна оказывают влияние рацион человека, его физическая активность и привычки.