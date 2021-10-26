Депутат Рады описал пословицей, как Киеву наладить отношения с Москвой

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович описал пословицей, как Киеву наладить отношения с Москвой и Минском. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!», - сказал Рабинович.

Депутат подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой. Дороговизна энергоресурсов, добавил Рабинович, приведет к банкротствам 70-75 процентов всех предприятий Украины.

Ранее экс-премьер Украины и лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что официальный Киев обманывает украинцев, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает топливо из Европы. Постоянные заявления официальных властей о европейском происхождении газа ничто иное как пропаганда, уточнила она.