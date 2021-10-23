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Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России

Ян Брацкий
04:49 23.10.2021
По мнению лидера партии «Батькивщина», украинцы все это время продолжают получать российский газ из закольцованной трубы, но уже с европейскими наценками.
Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России
© Фото: РИА Новости
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Экс-премьер Украины и лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что официальный Киев обманывает украинцев, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает топливо из Европы.

«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», - заявила Тимошенко в эфире украинского телеканала «Наш».

Постоянные заявления официальных властей о европейском происхождении газа ничто иное как пропаганда, уточнила она.

О прекращении прямых закупок российского газа на Украине заявили в ноябре 2015 года. Поставки из РФ были заменены виртуальным реверсом, хотя многие эксперты уже тогда заявляли, что Киев просто отбирает часть топлива из транзитной трубы.

Тимошенко не первая, кто уличил украинские власти в обмане. Ранее независимый эксперт из Польши Анджей Щенсняк рассказал о том, как Киев легализовал виртуальный реверс. По его словам, на Украине создали небольшую трубопроводную петлю у пограничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. Жители страны продолжили покупать топливо из России, но уже по европейским ценам. Анджей Щенсняк пришел к выводу, что на «простой схеме» смогли неплохо заработать западные поставщики и их украинские партнеры. 

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