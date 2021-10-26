Американская бомба времен Второй мировой войны взорвалась на Соломоновых Островах

На Соломоновых Островах от взрыва американской бомбы времен Второй мировой войны погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщает газета Solomon Times.

По данным газеты, трагедия случилась в понедельник вечером в одном из восточных районов столицы страны Хониары. Семья из четырех человек собралась у костра во дворе своего дома. Бомба находилась под землей на месте костра.

Один мужчина погиб, позднее в больнице умер второй, еще двое были госпитализированы в критическом состоянии. Также двоих пострадавших мужчин доставили в больницу с баротравмами.

Ранее водолазы отряда противодействия диверсантам Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной. Ее нашли на глубине двух метров около побережья Южного района Новороссийска.