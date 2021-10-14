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Водолазы Черноморского флота уничтожили авиабомбу времен ВОВ у побережья Новороссийска

Тимур Шерзад
11:03 14.10.2021
К бомбе был прикреплен накладной заряд, который дистанционно подорвали с безопасного расстояния. После взрыва участки дна рядом тщательно обследовали, чтобы подтвердить факт ликвидации боеприпаса. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Водолазы отряда противодействия диверсантам Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной. 

Ее нашли на глубине двух метров около побережья Южного района Новороссийска. Осмотрев объект, водолазы поняли, что поднимать бомбу на поверхность слишком опасно, необходимо уничтожить ее на месте. 

К бомбе был прикреплен накладной заряд, который дистанционно подорвали с безопасного расстояния. После взрыва участки дна рядом тщательно обследовали, чтобы подтвердить факт ликвидации боеприпаса. 

Для доставки водолазов к месту подрыва использовалась быстроходная лодка БЛ-820 со специальным оборудованием. Операцию по ликвидации осуществляли во взаимодействии с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и силами МВД Новороссийска.

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