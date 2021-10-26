Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19

В России до сих пор отсутствует коллективный иммунитет из-за низких темпов вакцинации и изменчивости коронавируса. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм „дельта“, который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», - цитирует биолога РИА Новости.

Также Баранова высказала предположение, что «дельта» будет последним вариантом COVID-19. По ее мнению, если так и будет, то это облегчит борьбу с коронавирусом и сохранит эффективность существующих вакцин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет точных данных о защитном уровне антител к COVID-19. Она добавила, что ответа на вопрос, какой уровень антител является диагностическим, также нет. По словам Поповой, ревакцинироваться надо раз в шесть месяцев.