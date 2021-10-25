Попова заявила, что пока нет точных данных о защитном уровне антител к COVID-19

Показатель уровня антител, который дает защиту от коронавирусной инфекции, пока неизвестен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным», - сказала Попова в эфире «Первого канала».

Она добавила, что ответа на вопрос, какой уровень антител является диагностическим, также нет.

По словам Поповой, ревакцинироваться надо раз в шесть месяцев.

О том, что полгода - оптимальный срок, после которого можно вводить вакцину повторно, ранее говорил и директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркивал, что шесть месяцев - минимальный период, во время которого выработавшиеся антитела способны обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции.