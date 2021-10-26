Во Владивостоке полыхает рынок, есть угроза распространения огня
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Во Владивостоке загорелся Некрасовский рынок на Океанском проспекте, сообщает МЧС по региону. Также сообщается, что площадь горения составляет 700 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Эвакуировано 70 человек, информации о пострадавших нет.
«В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня. Ведется тушение пожара. Общая площадь горения составила 700 кв. м.», - говорится в сообщении.
Ранее в Москве произошел пожар в центре города. Как сообщили «Звезде» в МЧС по региону, загорелось трехэтажное административное здание по адресу 1-я Тверская-Ямская, 30.