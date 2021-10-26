Во Владивостоке полыхает рынок, есть угроза распространения огня

Во Владивостоке загорелся Некрасовский рынок на Океанском проспекте, сообщает МЧС по региону. Также сообщается, что площадь горения составляет 700 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Эвакуировано 70 человек, информации о пострадавших нет.

«В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня. Ведется тушение пожара. Общая площадь горения составила 700 кв. м.», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве произошел пожар в центре города. Как сообщили «Звезде» в МЧС по региону, загорелось трехэтажное административное здание по адресу 1-я Тверская-Ямская, 30.