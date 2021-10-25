В центре Москвы произошел пожар
По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания по адресу 1-я Тверская-Ямская, 30. Площадь пожара устанавливается.
© Видео: Alexey Rogozhin, Telegram © Фото: Alexey Rogozhin, Telegram
В Москве произошел пожар в центре города. Как сообщили «Звезде» в МЧС по региону, загорелось трехэтажное административное здание по адресу 1-я Тверская-Ямская, 30. По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже дома. Сообщение о пожаре поступило пожарным в 9.47, на месте работают подразделения МЧС, площадь пожара устанавливается.
Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия, на кадрах запечатлен густой белый дым, распространяющийся по району.