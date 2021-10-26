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Подделку медиками сертификатов о вакцинации от COVID-19 обнаружили в Приморье

Анна Берестовая
02:06 26.10.2021
В Приморье установили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Подделку медиками сертификатов о вакцинации от COVID-19 обнаружили в Приморье
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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Деятельность по обнаружению и закрытию каналов, поставляющих поддельные свидетельства о вакцинации против коронавируса, активно проводится правоохранительными органами в Приморье. В рамках нее на территории региона были обнаружены новые случаи продажи фейковых прививочных сертификатов медиками.

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова, факты подобной незаконной деятельности установили в Шкотовском районе. Там поддельные документы были за деньги оформлены для тридцати граждан в центральной районной больнице.

Кроме того, согласно информации на сайте регионального управления МВД, комплекс следственных действий был проведен в Уссурийске в связи с ранее возбужденным уголовным делом по аналогичному нарушению. Представители Минздрава РФ и сотрудники полиции продолжают проверку деятельности должностных лиц в медучреждениях.

Ранее организации по продаже фиктивных сертификатов о вакцинации были раскрыты в Ленинградской, Калужской, Калининградской и Нижегородской областях. По факту вскрывшихся нарушений были возбуждены уголовные дела.

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