Подделку медиками сертификатов о вакцинации от COVID-19 обнаружили в Приморье

Деятельность по обнаружению и закрытию каналов, поставляющих поддельные свидетельства о вакцинации против коронавируса, активно проводится правоохранительными органами в Приморье. В рамках нее на территории региона были обнаружены новые случаи продажи фейковых прививочных сертификатов медиками.

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова, факты подобной незаконной деятельности установили в Шкотовском районе. Там поддельные документы были за деньги оформлены для тридцати граждан в центральной районной больнице.

Кроме того, согласно информации на сайте регионального управления МВД, комплекс следственных действий был проведен в Уссурийске в связи с ранее возбужденным уголовным делом по аналогичному нарушению. Представители Минздрава РФ и сотрудники полиции продолжают проверку деятельности должностных лиц в медучреждениях.

Ранее организации по продаже фиктивных сертификатов о вакцинации были раскрыты в Ленинградской, Калужской, Калининградской и Нижегородской областях. По факту вскрывшихся нарушений были возбуждены уголовные дела.