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Минцифры планирует создать для чиновников «суперприложение»

Кира Тило
02:58 26.10.2021
В ведомстве рассчитывают, что система заработает до конца 2022 года.
Минцифры планирует создать для чиновников «суперприложение»
© Фото: Ulrich Zillmann httpimagebroker.com#search Globallookpress
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Минцифры России планирует создать «суперприложение» для чиновников, и уже объявлен тендер на разработку новых автоматизированных рабочих мест (АРМ), передает газета «Коммерсантъ». 

«В состав комплекса, рассчитанного на 100 тыс. АРМ, войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в министерстве рассчитывают, что система заработает до конца следующего года и повысит информационную безопасность ведомств от санкционных рисков.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в трех регионах России до конца 2022 года введут электронные паспорта. Сообщается, что он будет представлен в двух вариантах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. 

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