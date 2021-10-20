СМИ: Facebook изменит название

Компания Facebook может поменять свое название уже не следующей неделе. Об этом сообщает издание Verge со ссылкой на собственный источник.

Как следует из публикации, целью изменения названия всемирно известной компании является отражение ее новой направленности – построения так называемой «метавселенной». Согласно задумке основателя Марка Цукерберга, данная «метавселенная» призвана дать больше возможностей людям творческих профессий.

Кроме того, «метавселенная» должна помочь творить и развиваться людям, живущим и работающим вдали от городов. Также ее целью являются пользователи, проживающие на территориях, где ограничен доступ к образованию и объектам рекреации. Иные подробности на данный момент неизвестны.

Ранее в социальной сети произошел наиболее масштабный сбой в работе за всю ее историю – Facebook оставался недоступным около семи часов. Сбой дорого обошелся Марку Цукербергу – за один вечер он потерял 6,6 миллиарда долларов.