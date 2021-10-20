Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Facebook изменит название

Иван Линдеманн
06:40 20.10.2021
По данным СМИ, целью изменения является отражение ее новой направленности – построения так называемой «метавселенной».
СМИ: Facebook изменит название
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Компания Facebook может поменять свое название уже не следующей неделе. Об этом сообщает издание Verge со ссылкой на собственный источник.

Как следует из публикации, целью изменения названия всемирно известной компании является отражение ее новой направленности – построения так называемой «метавселенной». Согласно задумке основателя Марка Цукерберга, данная «метавселенная» призвана дать больше возможностей людям творческих профессий.

Кроме того, «метавселенная» должна помочь творить и развиваться людям, живущим и работающим вдали от городов. Также ее целью являются пользователи, проживающие на территориях, где ограничен доступ к образованию и объектам рекреации. Иные подробности на данный момент неизвестны.

Ранее в социальной сети произошел наиболее масштабный сбой в работе за всю ее историю – Facebook оставался недоступным около семи часов. Сбой дорого обошелся Марку Цукербергу – за один вечер он потерял 6,6 миллиарда долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.