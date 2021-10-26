Переживший нападение медведя тюменский боксер пришел в сознание

Российский боксер Илья Медведев, который пострадал от нападения медведя в Тюменской области, пришел в сознание. Однако о сроках восстановления спортсмена говорить пока рано.

«Илья вышел из комы, он пришел в сознание. Он общается, даже передвигается. Но он принимает хорошие обезболивающие. Сейчас его готовят к очередной операции. О сроках полного восстановления пока говорить тяжело. Врачи не берутся делать такие прогнозы», - заявил личный тренер Медведева Дмитрий Косенко РИА Новости.

Тренер также подчеркнул, что у боксера идет воспалительный процесс от ран и не спадает температура тела. На данный момент, говорит Косенко, спортсмен находится под наблюдением врачей во избежание последующих воспалений и заражений.

В Уватском районе медведь набросился на трех рыбаков. В свою очередь, один из рыбаков, оказавшийся боксером, несмотря на полученные ранения нанес животному несколько смертельных ударов ножом.