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Переживший нападение медведя тюменский боксер пришел в сознание

Елизавета Потейчук
20:51 26.10.2021
Боксер Илья Медведев, которому удалось убить ножом медведя, напавшего на него и его спутников, пришел в себя.
Переживший нападение медведя тюменский боксер пришел в сознание
© Фото: pexels.com
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Российский боксер Илья Медведев, который пострадал от нападения медведя в Тюменской области, пришел в сознание. Однако о сроках восстановления спортсмена говорить пока рано.

«Илья вышел из комы, он пришел в сознание. Он общается, даже передвигается. Но он принимает хорошие обезболивающие. Сейчас его готовят к очередной операции. О сроках полного восстановления пока говорить тяжело. Врачи не берутся делать такие прогнозы», - заявил личный тренер Медведева Дмитрий Косенко РИА Новости.

Тренер также подчеркнул, что у боксера идет воспалительный процесс от ран и не спадает температура тела. На данный момент, говорит Косенко, спортсмен находится под наблюдением врачей во избежание последующих воспалений и заражений.

В Уватском районе медведь набросился на трех рыбаков. В свою очередь, один из рыбаков, оказавшийся боксером, несмотря на полученные ранения нанес животному несколько смертельных ударов ножом. 

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