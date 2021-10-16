СМИ: пациент наркодиспансера в Якутии напал с ножом на соседей по палате

В наркологическом диспансере Якутии пациент напал с ножом на соседей по палате. Информированный источник сообщил «Интерфаксу» о том, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

«Во время ночной ссоры пациент наркодиспансера напал на соседей по палате с ножом, ранил четверых, один погиб», - сообщает источник агентства.

По данным источника «Звезды», два человека погибли, шесть пострадали, двое находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, нападавшего задержали. Представитель регионального управления Следственного комитета (СК) Надежда Дворецкая сообщила журналистам, что сотрудники регионального следствия выехали на место происшествия.

Ранее глава Якутии отчитал премьера из-за проблем с подачей кислорода в больницы. В порыве ярости Айсен Николаев даже ударил кулаком по столу.