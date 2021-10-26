Власти Москвы дали прогноз о пике заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается к концу этой недели. Такой прогноз относительно ситуации дала заместитель главы столичного Департамента здравоохранения Елена Хавкина, пишет «КП».

Как сообщила чиновница на пленарном онлайн-заседании ВОЗ «Регионы за здоровье», столица, как и весь мир, переживает четвертую волну коронавируса и уже к концу недели в Москве ожидается «достаточно высокий пик заболеваемости».

В России за последние сутки в целом по стране выявлено 36 446 новых случаев заражения COVID-19. Из них 6 074 случая зафиксировано в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что число госпитализаций в Москве в связи с коронавирусом увеличилось на 10%.