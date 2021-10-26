Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эсесовцы хотели стерилизовать русских комнатным растением во времена ВОВ

Елизавета Потейчук
18:54 26.10.2021
Узорчатое растение с зелеными листьями в Германии использовалось как средство для пыток и стерилизации людей. Немецкий дерматолог во времена ВОВ требовал испытывать его на людях.
Эсесовцы хотели стерилизовать русских комнатным растением во времена ВОВ
© Фото: Koenig, blickwinkel, Globallookpress
Читайте нас на:

Вермахт был близок к Москве в октябре 1941 года. Тогда по плану «Барбаросса» национал-социалисты после вторжения в СССР верили в быструю победу. Эсэсовцы работали над планами расселения так называемых этнических немцев на завоеванных территориях, порядка 30 миллионов жителей Восточной Европы должны были быть убиты или изгнаны из страны. Тогда дерматолог Адольф Покорный направил письмо рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, в котором сообщил, что нашел новое эффективное оружие для борьбы с врагом.

Этим оружием оказалось растение родом из тропических лесов Южной и Центральной Америки, пишет издание Der Spiegel. Его научное название - Dieffenbachia seguine, или диффенбахия. Диффенбахия растет в тенистых местах и образует узорчатые светло-зеленые и темно-зеленые листья. Дерматолог считал, что на основе растения можно создать средство для стерилизации.

Покорный, по сведениям антрополога Майкла Кенни, ссылался на исследования, которые подтверждают, что самцы и самки мыши стали бесплодными от диффенбахии. Дерматолог выступил с идеей массово выращивать растение, например в теплицах, и потребовал незамедлительно начать ставить эксперименты на преступниках для определения воздействия растения на организм человека.

«Гиммлеру это явно нравилось, так он мог бы эксплуатировать восточноевропейцев в военной промышленности, а затем они просто вымерли бы - своего рода отложенный геноцид с максимальной эффективностью», - говорится в публикации.

Врач из Саксонии Константин Геринг проверил на себе действие диффенбахии. Он натер кожу листьями и соком растения. Когда Геринг проглотил экстракт диффенбахии, сказано в статье, у него в груди появилась тяжесть, при этом было замечено особое воздействие на половые органы - болезненная эрекция и отсутствие спермы в выделениях. В заключении врача было сказано: «Беременность не наступит».

«Вскоре после прихода к власти в 1933 году национал-социалисты приняли "Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями". Людей с наследственной слепотой, глухотой, аномалиями развития, эпилепсией, болезнью Гентингтона, психическими отклонениями и алкоголизмом теперь можно было насильственно стерилизовать. Закон предусматривал операции по удалению яичек или яичников», - отмечается в материале.

Эсэсовцы в октябре 1942 года заказали экстракт диффенбахии для испытаний на людях. Однако война не дала реализоваться их планам. Красная армия постепенно замыкала кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта под Сталинградом, а самолеты союзников чаще сбрасывали бомбы на немецкие промышленные города. Все ресурсы вкладывались с приоритетом в военную промышленность, тогда как выращивание растений не входило в число их основных планов.

«В преддверии поражения в войне эсэсовцы уничтожили множество документов об экспериментах над людьми. Поэтому вопрос о том, поставляла ли компания Madaus AG когда-либо растительные экстракты СС, уже невозможно прояснить», - отмечают авторы статьи.

Напомним, что документы о японском «чумном» оружии времен ВОВ ранее были рассекречены. В частности, был представлен список японских военных преступников, которые разрабатывали различные виды такого оружия и испытывали его на людях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:00 В стране и мире
Видео
Адвокат Моргенштерна прокомментировал высказывание артиста о Дне Победы
17:06 В стране и мире
Рогозин допустил возможность переноса пуска части ракет РФ на французский космодром
15:37 В стране и мире
Видео
Военнослужащий рассказал, как спас детей из горящего дома в Балтийске
12:46 В стране и мире
СМИ сообщили об обнаружении Светланы Светличной
12:51 В стране и мире
В суде Амстердама признали скифское золото украинской собственностью
Популярное
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Видео
В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.