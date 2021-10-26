Эсесовцы хотели стерилизовать русских комнатным растением во времена ВОВ

Вермахт был близок к Москве в октябре 1941 года. Тогда по плану «Барбаросса» национал-социалисты после вторжения в СССР верили в быструю победу. Эсэсовцы работали над планами расселения так называемых этнических немцев на завоеванных территориях, порядка 30 миллионов жителей Восточной Европы должны были быть убиты или изгнаны из страны. Тогда дерматолог Адольф Покорный направил письмо рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, в котором сообщил, что нашел новое эффективное оружие для борьбы с врагом.

Этим оружием оказалось растение родом из тропических лесов Южной и Центральной Америки, пишет издание Der Spiegel. Его научное название - Dieffenbachia seguine, или диффенбахия. Диффенбахия растет в тенистых местах и образует узорчатые светло-зеленые и темно-зеленые листья. Дерматолог считал, что на основе растения можно создать средство для стерилизации.

Покорный, по сведениям антрополога Майкла Кенни, ссылался на исследования, которые подтверждают, что самцы и самки мыши стали бесплодными от диффенбахии. Дерматолог выступил с идеей массово выращивать растение, например в теплицах, и потребовал незамедлительно начать ставить эксперименты на преступниках для определения воздействия растения на организм человека.

«Гиммлеру это явно нравилось, так он мог бы эксплуатировать восточноевропейцев в военной промышленности, а затем они просто вымерли бы - своего рода отложенный геноцид с максимальной эффективностью», - говорится в публикации.

Врач из Саксонии Константин Геринг проверил на себе действие диффенбахии. Он натер кожу листьями и соком растения. Когда Геринг проглотил экстракт диффенбахии, сказано в статье, у него в груди появилась тяжесть, при этом было замечено особое воздействие на половые органы - болезненная эрекция и отсутствие спермы в выделениях. В заключении врача было сказано: «Беременность не наступит».

«Вскоре после прихода к власти в 1933 году национал-социалисты приняли "Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями". Людей с наследственной слепотой, глухотой, аномалиями развития, эпилепсией, болезнью Гентингтона, психическими отклонениями и алкоголизмом теперь можно было насильственно стерилизовать. Закон предусматривал операции по удалению яичек или яичников», - отмечается в материале.

Эсэсовцы в октябре 1942 года заказали экстракт диффенбахии для испытаний на людях. Однако война не дала реализоваться их планам. Красная армия постепенно замыкала кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта под Сталинградом, а самолеты союзников чаще сбрасывали бомбы на немецкие промышленные города. Все ресурсы вкладывались с приоритетом в военную промышленность, тогда как выращивание растений не входило в число их основных планов.

«В преддверии поражения в войне эсэсовцы уничтожили множество документов об экспериментах над людьми. Поэтому вопрос о том, поставляла ли компания Madaus AG когда-либо растительные экстракты СС, уже невозможно прояснить», - отмечают авторы статьи.

Напомним, что документы о японском «чумном» оружии времен ВОВ ранее были рассекречены. В частности, был представлен список японских военных преступников, которые разрабатывали различные виды такого оружия и испытывали его на людях.