Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рогозин допустил возможность переноса пуска части ракет РФ на французский космодром

Алексей Курильченко
17:06 26.10.2021
Решение обосновано удобным для пусков ракет расположением космодрома.
Рогозин допустил возможность переноса пуска части ракет РФ на французский космодром
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

«Роскосмос» может перенести часть федеральных пусков российских ракет на космодром Куру во французской Гвиане, находящейся на территории Южной Америки. Об этом заявил глава космической корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, выбор обусловлен тем, что с данной точки Земли удобно производить запуски.

«Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок», - заявил Рогозин на брифинге в МИА «Россия сегодня».

Ранее Рогозин рассказал о планирующихся до конца 2021 года пусках космических ракет. Всего будет совершено пять запусков - одна из ракет доставит с космодрома Восточный на орбиту спутники OneWeb.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:37 В стране и мире
Видео
Военнослужащий рассказал, как спас детей из горящего дома в Балтийске
12:46 В стране и мире
СМИ сообщили об обнаружении Светланы Светличной
12:51 В стране и мире
В суде Амстердама признали скифское золото украинской собственностью
12:57 Армия
Видео
Опубликованы кадры спасения российскими военными от пиратов судна у берегов Африки
15:14 В стране и мире
В ГИБДД рассказали о самых распространенных нарушениях в Москве
Популярное
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Видео
В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.