Рогозин допустил возможность переноса пуска части ракет РФ на французский космодром

«Роскосмос» может перенести часть федеральных пусков российских ракет на космодром Куру во французской Гвиане, находящейся на территории Южной Америки. Об этом заявил глава космической корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, выбор обусловлен тем, что с данной точки Земли удобно производить запуски.

«Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок», - заявил Рогозин на брифинге в МИА «Россия сегодня».

Ранее Рогозин рассказал о планирующихся до конца 2021 года пусках космических ракет. Всего будет совершено пять запусков - одна из ракет доставит с космодрома Восточный на орбиту спутники OneWeb.