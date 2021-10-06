В «Роскосмосе» раскрыли количество пусков ракет до конца года

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планирующихся до конца 2021 года пусках космических ракет. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Первый пуск ракеты со спутниками OneWeb состоится 14 октября с космодрома Восточный. Затем, 28 октября, с Байконура на орбиту отправится грузовой космический корабль, а 24 ноября пройдет запуск к МКС модуля «Причал». После этого намечен запуск «Союза МС-20» с японскими космическими туристами, а также ракеты-носителя «Протон» со спутниками связи «Экспресс АМУ-3» и «АМУ-7».

«Также состоятся пуски наших ракет, в том числе тяжелой "Ангары", на космодроме Минобороны России в Плесецке, а также на нашем стартовом экваториальном комплексе Куру во Французской Гвиане», - отметил Рогозин.

Кроме того, в этот список не вошли пуски боевых ракетных комплексов производства предприятий «Роскосомса» в интересах Минобороны, добавил гендиректор госкорпорации.