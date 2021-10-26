Украинские националисты разрушили памятник Чапаеву в Лубнах
Глава организации «Гонор» сфотографировался с отломанной головой статуи в руках.
© Фото: Gonorkyiv, telegram
Националистическая организация «Гонор» взяла на себя ответственность за разрушение памятника Василию Чапаеву в Лубнах Полтавской области. Об этом заявил глава организации Сергей Филимонов, приложив фотографию с оторванной головой стати в руках. Также националисты выложили фотографии памятника Ивану Третьяку, который они разрисовали краской из баллончика. Судя по описанию, националисты оказались не в силах сломать монумент.
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