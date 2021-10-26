В стране и мире Украинские националисты разрушили памятник Чапаеву в Лубнах Алексей Курильченко Глава организации «Гонор» сфотографировался с отломанной головой статуи в руках. © Фото: Gonorkyiv, telegram Читайте нас на: Националистическая организация «Гонор» взяла на себя ответственность за разрушение памятника Василию Чапаеву в Лубнах Полтавской области. Об этом заявил глава организации Сергей Филимонов, приложив фотографию с оторванной головой стати в руках. Также националисты выложили фотографии памятника Ивану Третьяку, который они разрисовали краской из баллончика. Судя по описанию, националисты оказались не в силах сломать монумент. «Этой ночью благодаря известным и неизвестным патриотам движения Gonor и случайным прохожим Украина (на Полтавщине) очистилась от памятников, прославлявших советских оккупантов», - написал он в Telegram. © Gonorkyiv, telegram Ранее в Киеве представители националистических организаций вышли на марш. Колонна из нескольких тысяч людей под музыку с национальными флагами начала движение у памятника Тарасу Шевченко. Участники акции промаршировали под песню «Батько наш Бандера», держа в руках плакаты с лозунгами в честь Бандеры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика