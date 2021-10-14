В Киеве тысячи националистов вышли на марш под песню о Бандере

В Киеве представители националистических организаций вышли на марш по случаю Дня защитников и защитниц Украины и Украинской повстанческой армии (УПА)*, днем основания которой радикалы считают 14 октября. Колонна из нескольких тысяч людей под музыку с национальными флагами начала движение у памятника Тарасу Шевченко. Далее националисты двинулись к площади Независимости.

События в центра Киева с большим скоплением людей контролируют взрывотехники, Нацгвардия и сотрудники правоохранительных органов с кинологами, пишет ТАСС. Участники акции промаршировали под песню «Батько наш Бандера», держа в руках плакаты с лозунгами в честь Бандеры.

В толпе людей есть и участники в форме УПА* с нехитрыми надписями на русском языке: «Бандера - герой, Сталин - отстой», «Мельник - герой, Жуков - отстой». При этом на одном из плакатов, как передает корреспондент с места событий, фамилия лидера националистов написана с ошибкой - «Бендера».

Шествие, которое назвали «Марш нации», возглавила колонна радикалов «Национальный корпус». Отдельными колоннами идут представители националистических организаций «Правый сектор»**, «Братство»**, «Общество будущего» и партия «Свобода».

* Украинская повстанческая армия (УПА) - организация, запрещенная в РФ.

** «Правый сектор», «Братство» - националистические организации, запрещенные в РФ.