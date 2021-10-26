СК РФ опубликовал видео из квартиры в Москве, где была убита семья банкира

Следователи СК РФ опубликовали оперативную съемку из квартиры на Мосфильмовской улице, где произошло убийство двух взрослых людей, мужчины и женщины, и несовершеннолетнего ребенка.

Трое погибших были обнаружены сегодня в своей квартире на западе Москвы. По неподтвержденным данным, на телах взрослых имеются ножевые ранения, а у ребенка - признаки насильственной смерти.

Из опубликованной видеозаписи СК РФ можно заметить, что люди следили за своим жилищем, в комнате все находится на своих местах, и условия проживания мужчины и женщины были благополучными.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). На месте трагедии находится руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.