Военная делегация Шри-Ланки посетила Кантемировскую танковую дивизию ЗВО в Подмосковье

Военная делегация Шри-Ланки под руководством исполняющего обязанности начальника штаба обороны Вооруженных сил - командующего Сухопутными войсками генерала Шавендры Сильвы посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа в Московской области.

В военном городке гости ознакомилась с объектами учебной инфраструктуры и стоящими на вооружении образцами военной техники.

Также членам иностранной делегации были продемонстрированы элементы ведения рукопашного боя, преодоления полосы препятствий разведывательными подразделениями, а также занятия по боевой подготовке мотострелковых и танковых подразделений.

Генерал Шавендра Сильва отметил высокую подготовку воинов-кантемировцев и поблагодарил командование дивизии за теплый прием.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков встретился в Москве со своим коллегой из Шри-Ланки.