Главкомы Сухопутных войск России и Шри-Ланки обсудили военное сотрудничество в Москве

Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков встретился в Москве со своим коллегой из Шри-Ланки Шавендрой Сильвой.

В переговорах были затронуты вопросы развития военного сотрудничества по линии Сухопутных войск. Например, речь шла об обучении офицеров и военнослужащих Шри-Ланки в вузах оборонного ведомства России, о проведении совместных мероприятий боевой подготовки. И конечно же об участии Шри-Ланки в Армейских международных играх.

Командующий Сухопутными войсками Республики Шри-Ланка возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной у Кремлевской стены.

Спланировано посещение российских военно-учебных заведений военной делегацией Шри-Ланки. В их число входит Московское высшее общевойсковое командное училище и Михайловская военная артиллерийская академия. Также делегация посетит Кантемировскую танковую дивизию ЗВО.