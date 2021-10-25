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Главкомы Сухопутных войск России и Шри-Ланки обсудили военное сотрудничество в Москве

Тимур Шерзад
15:43 25.10.2021
Также командующий Сухопутными войсками Республики Шри-Ланка возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной у Кремлевской стены. 
Главкомы Сухопутных войск России и Шри-Ланки обсудили военное сотрудничество в Москве
© Фото: Минобороны России
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Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков встретился в Москве со своим коллегой из Шри-Ланки Шавендрой Сильвой. 

В переговорах были затронуты вопросы развития военного сотрудничества по линии Сухопутных войск. Например, речь шла об обучении офицеров и военнослужащих Шри-Ланки в вузах оборонного ведомства России, о проведении совместных мероприятий боевой подготовки. И конечно же об участии Шри-Ланки в Армейских международных играх. 

Командующий Сухопутными войсками Республики Шри-Ланка возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной у Кремлевской стены. 

Спланировано посещение российских военно-учебных заведений военной делегацией Шри-Ланки. В их число входит Московское высшее общевойсковое командное училище и Михайловская военная артиллерийская академия. Также делегация посетит Кантемировскую танковую дивизию ЗВО. 

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