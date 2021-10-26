Два человека погибли в результате стрельбы в Айдахо

В американском штате Айдахо в результате стрельбы погибли два человека, шестеро ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции. Несколько часов назад правоохранительные органы сообщили в Twitter о стрельбе в торговом центре на улице Норт-Милуоки города Бойсе.

«Офицеры реагируют на сообщение о выстрелах в торговом центре на Н. Милуоки. Более подробная информация будет доступна позже, когда она будет подтверждена», - сказано в сообщении.

Ранее в прессе появилась информация о семи погибших в ходе протестов в Судане. Местные власти сообщают, что пострадало 140 человек. По данным СМИ, протесты начались после попытки госпереворота, предпринятой военными.