СМИ: в Судане семь человек погибли в ходе протестов

В Судане в ходе протестов семь человек погибли и 140 пострадали, сообщает агентство Reuters. По данным журналистов, причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Сообщается, что протесты начались после попытки госпереворота, предпринятой военными.

«Семь человек были застрелены и 140 получили ранения в столкновениях между солдатами и уличными демонстрантами», - цитирует агентство региональный минздрав.

По данным СМИ, председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, сказав, что вооруженные силы должны обеспечивать безопасность.