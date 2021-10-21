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Эксперт рассказал, какие автомобили чаще всего останавливает ГИБДД

Иван Линдеманн
06:29 21.10.2021
Облик автомобиля – первое, на что обратит внимание сотрудник ДПС.
Эксперт рассказал, какие автомобили чаще всего останавливает ГИБДД
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Инспекторы дорожной полиции в первую очередь обращают внимание на внешний вид машины. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Как отметил Васильев, облик автомобиля – первое, на что обратит внимание сотрудник ДПС. В зоне внимания – грязные машины с плохо читаемыми номерами. Кроме того, инспекторы могут остановить авто со слишком заметным тюнингом или нестандартной тонировкой, а также в признаками технических неисправностей.

Имеет значение и манера вождения человека, который находится за рулем. Слишком агрессивное вождение станет объектом внимания дорожной полиции – также как и слишком неуверенное, «неровное» вождение, передает слова эксперта РИА Новости.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин назвал оптимальное время для смены летней резины на зимнюю. Менять ее нужно тогда, когда среднесуточная температура составляет плюс 5 градусов. Если автовладелец пока не успел поменять резину к заморозкам, то ему стоит перейти на спокойный стиль вождения – без рывков и разгонов.

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