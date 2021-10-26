Ревакцинация от COVID-19 затронет более двадцати тысяч военнослужащих в Бурятии
В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, командный состав и дежурные силы. Перед началом процедуры солдаты и офицеры проходят обязательный осмотр у врача.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В воинских частях по всей стране разворачивается кампания по ревакцинации от COVID-19.
В Бурятии она затронет более 20 тысяч военнослужащих, а также их родственников. В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, командный состав и дежурные силы.
Перед началом процедуры солдаты и офицеры проходят обязательный осмотр у врача.
Ранее сообщалось, что к ревакцинации приступили экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии.