Ревакцинация от COVID-19 затронет более двадцати тысяч военнослужащих в Бурятии

В воинских частях по всей стране разворачивается кампания по ревакцинации от COVID-19.

В Бурятии она затронет более 20 тысяч военнослужащих, а также их родственников. В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, командный состав и дежурные силы.

Перед началом процедуры солдаты и офицеры проходят обязательный осмотр у врача.

Ранее сообщалось, что к ревакцинации приступили экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии.