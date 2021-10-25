Экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии приступили к ревакцинации

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Личный состав береговых войск и морских сил КФл уже прошел иммунизацию, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр с проведением термометрии. После вакцинации все пациенты находятся под контролем врачей в течение получаса.

Ревакцинация граждан, получивших полный курс вакцинации, проводится в соответствии с решением Министра обороны РФ и оперштаба Минобороны России по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в ВС страны.