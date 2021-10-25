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Экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии приступили к ревакцинации

Кира Тило
04:52 25.10.2021
На Каспийской флотилии приступили к ревакцинации против COVID-19 экипажей боевых кораблей.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Медицинские специалисты Каспийской флотилии (КФл) приступили к ревакцинации личного состава корабельных соединений и гражданского персонала против новой коронавирусной инфекции.

В категорию ревакцинируемых вошли не только военнослужащие, но и гражданские служащие воинских частей и учреждений флотилии, получившие полный курс вакцинации до 1 апреля текущего года. Ревакцинация проводится на базе медицинских учреждений КФл, в медицинских пунктах соединений и воинских частей, а также на полигонах с участием выездных бригад военных медиков. На повторную вакцинацию каждый военнослужащий и гражданский служащий дает добровольное согласие.

© Минобороны РФ

Личный состав береговых войск и морских сил КФл уже прошел иммунизацию, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр с проведением термометрии. После вакцинации все пациенты находятся под контролем врачей в течение получаса.

Ревакцинация граждан, получивших полный курс вакцинации, проводится в соответствии с решением Министра обороны РФ и оперштаба Минобороны России по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в ВС страны.

© Минобороны РФ

Всего на территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых - мобильные.

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