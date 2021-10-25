Экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии приступили к ревакцинации
На Каспийской флотилии приступили к ревакцинации против COVID-19 экипажей боевых кораблей.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Медицинские специалисты Каспийской флотилии (КФл) приступили к ревакцинации личного состава корабельных соединений и гражданского персонала против новой коронавирусной инфекции.
В категорию ревакцинируемых вошли не только военнослужащие, но и гражданские служащие воинских частей и учреждений флотилии, получившие полный курс вакцинации до 1 апреля текущего года. Ревакцинация проводится на базе медицинских учреждений КФл, в медицинских пунктах соединений и воинских частей, а также на полигонах с участием выездных бригад военных медиков. На повторную вакцинацию каждый военнослужащий и гражданский служащий дает добровольное согласие.
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