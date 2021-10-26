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В Москве обнаружили тела ребенка и двух взрослых со следами ножевых ранений

Алексей Курильченко
13:23 26.10.2021
На телах следователи обнаружили признаки насильственной смерти, предположительно ножевые ранения.
В Москве обнаружили тела ребенка и двух взрослых со следами ножевых ранений
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В московской квартире обнаружили тела двух взрослых и одного ребенка. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным СМИ, на телах взрослых - мужчины и женщины - обнаружили ножевые ранения, у ребенка была сломана шея.

«По данным следствия, днем 26 октября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Мосфильмовской в городе Москве, обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти», - говорится на сайте СК РФ.

На место трагедии выехал глава столичного следственного управления Андрей Стрижов.

Ранее сообщалось, что на садовом участке в Новой Москве было найдено тело бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрея Новосельцева. Труп Новосельцева с ножевыми ранениями обнаружила его дочь.

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