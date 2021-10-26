«Сошли с ума»: Лукьяненко о решении проверить детские книги на расизм

Специалисты в Кембриджском университете решили проверить классическую детскую литературу на содержание «вредного контента», который якобы связан с рабством, колониализмом и расизмом. Русский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко прокомментировал «Звезде» планы университета.

«Они давно сошли с ума. Я думаю, что в рамках своей культуры они вправе делать все, что хотят. Я не знаю, на сколько это реально и к чему это все приведет. Разумеется, что это большая глупость, которая нынче идет в рамках западной политики на политкорректность. По формальным признакам можно любую книгу, и дерзкую в том числе, пометить как что-то несущее вредное», - сказал писатель.

Для сравнения Лукьяненко напомнил о сказке «Колобок», в которой главный герой встретил Лисичку и был съеден.

«Колобок, например. Ужастик с пропагандой насилия, Колобка же съели. Тут можно только вдохнуть и печально помахать вслед великой когда-то англосаксонской культуре», - заключил Сергей Лукьяненко.

Напомним, что анализу подвергнут более 10 тысяч произведений детской литературы, сообщила газета Daily Mail. Кампанию запустили после скандала вокруг романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. В нем увидели расовые оскорбления. После исследования книги получат специальные отметки.