Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Сошли с ума»: Лукьяненко о решении проверить детские книги на расизм

Кира Карон
14:25 26.10.2021
Кампанию запустили после скандала вокруг романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. В нем увидели расовые оскорбления. После исследования книги получат специальные отметки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Читайте нас на:

Специалисты в Кембриджском университете решили проверить классическую детскую литературу на содержание «вредного контента», который якобы связан с рабством, колониализмом и расизмом. Русский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко прокомментировал «Звезде» планы университета.

«Они давно сошли с ума. Я думаю, что в рамках своей культуры они вправе делать все, что хотят. Я не знаю, на сколько это реально и к чему это все приведет. Разумеется, что это большая глупость, которая нынче идет в рамках западной политики на политкорректность. По формальным признакам можно любую книгу, и дерзкую в том числе, пометить как что-то несущее вредное», - сказал писатель.

Для сравнения Лукьяненко напомнил о сказке «Колобок», в которой главный герой встретил Лисичку и был съеден.

«Колобок, например. Ужастик с пропагандой насилия, Колобка же съели. Тут можно только вдохнуть и печально помахать вслед великой когда-то англосаксонской культуре», - заключил Сергей Лукьяненко.

Напомним, что анализу подвергнут более 10 тысяч произведений детской литературы, сообщила газета Daily Mail. Кампанию запустили после скандала вокруг романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. В нем увидели расовые оскорбления. После исследования книги получат специальные отметки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:30 В стране и мире
Видео
В Балтийске произошел взрыв в многоквартирном доме
12:46 В стране и мире
СМИ сообщили об обнаружении Светланы Светличной
12:51 В стране и мире
В суде Амстердама признали скифское золото украинской собственностью
12:57 Армия
Видео
Опубликованы кадры спасения российскими военными от пиратов судна у берегов Африки
09:54 В стране и мире
В полиции раскрыли обстоятельства убийства россиянина в пригороде Оксфорда
Популярное
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Видео
В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.