Рэпер Моргенштерн устроил скандал на вручении музыкальной премии

Ежегодное вручение музыкальной премии в Москве обернулось грандиозным скандалом. Его зачинщиком стал рэпер Моргенштерн, который попытался оспорить решение назвать певцом года Александра Ревву, известного своими вступлениями под псевдонимом Артур Пирожков.

«Прямо сейчас покажите количество голосов, прямо сейчас. За конкретного исполнителя», - потребовал Моргенштерн.

Ведущий церемонии Дмитрий Нагиев попытался успокоить артиста и заявил о невозможности пересчета голосов и демонстрации результатов голосования.

После завершения мероприятия Моргенштерн и вовсе завил, что награда ему не важна. С его слов, победой стало то, что по итогам музыкальной премии зрители его запомнили.