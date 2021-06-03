Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Швыдкой рассказал о дальнейшей судьбе скифского золота

Ян Брацкий
00:21 03.06.2021
Уникальная коллекция, содержащая около двух тысяч драгоценных экспонатов, была вывезена в Нидерланды на выставку в 2014 году.
Швыдкой рассказал о дальнейшей судьбе скифского золота
© Фото: White Star Alberto Mateo, globalloopress
Читайте нас на:

Скифское золото «необходимо вернуть, откуда взяли». С таким заявлением о дальнейшей судьбе крымских артефактов, находящихся в Нидерландах, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что этот процесс идет.

«Идет процесс. Очевидно, что такого простого ответа на этот вопрос нет. Сегодня речь идет о том, что это нужно вернуть, откуда взяли, и это находит отклик и у нидерландской стороны, и я надеюсь, что этот процесс кончится положительно», - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме зимой 2014 года. Любители истории смогли своими глазами увидеть около двух тысяч уникальных экспонатов. Возвращать драгоценные артефакты назад власти Нидерландов отказались, аргументируя это разногласиями между Киевом и Москвой.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине, но крымская сторона обжаловала это решение. Спустя еще три года суд постановил, что конвенция ЮНЕСКО от 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, к данному делу не применима.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:28 В стране и мире
В посольстве России в Египте раскрыли обстоятельства смертельного ДТП с туристами
23:10 В стране и мире
Видео
Преступная «спецоперация»: как мошенникам удалось обокрасть сидевшего рядом с Путиным на параде ветерана
22:58 В стране и мире
Минтранс ФРГ разрешил российским самолетам приземляться в стране
20:09 В стране и мире
Путин провел переговоры с президентом Всемирного банка
12:00 Армия
Видео
В Минобороны заявили, что Россия будет следить за ходом американо-украинских учений Sea Breeze
Популярное
Видео
Первый летний снег в российском регионе сняли на видео
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана
Врач рассказал, кому опасно есть арбузы
Видео
Американка вышла с голыми руками на медведя, чтобы защитить своих собак
Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.