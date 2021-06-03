Швыдкой рассказал о дальнейшей судьбе скифского золота

Скифское золото «необходимо вернуть, откуда взяли». С таким заявлением о дальнейшей судьбе крымских артефактов, находящихся в Нидерландах, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что этот процесс идет.

«Идет процесс. Очевидно, что такого простого ответа на этот вопрос нет. Сегодня речь идет о том, что это нужно вернуть, откуда взяли, и это находит отклик и у нидерландской стороны, и я надеюсь, что этот процесс кончится положительно», - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме зимой 2014 года. Любители истории смогли своими глазами увидеть около двух тысяч уникальных экспонатов. Возвращать драгоценные артефакты назад власти Нидерландов отказались, аргументируя это разногласиями между Киевом и Москвой.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине, но крымская сторона обжаловала это решение. Спустя еще три года суд постановил, что конвенция ЮНЕСКО от 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, к данному делу не применима.