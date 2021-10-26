Сын Светланы Светличной попросил денег за интервью об исчезновении матери

Алексей Ивашов, сын актрисы Светланы Светличной, которая пропала без вести в Москве, отказался давать интервью телеканалу «Звезда» на безвозмездной основе. Журналисты задали вопросы мужчине относительно последней информации о матери. В ответ он сообщил, что видел актрису последний раз неделю назад, из-за пропажи матери обращался в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Он добавил, что сейчас его супруга Ольга вместе с полицейскими отправилась в квартиру пропавшей актрисы. Также Ивашов подтвердил, что Светличная страдала деменцией, а в последнее время самочувствие актрисы было плохим.

При этом в ответ на просьбу о видеокомментарии сын артистки поинтересовался суммой, которую журналисты готовы заплатить за интервью.

«Это интервью вы хотите у меня взять? Сколько заплатите?.. Потому что. Я просто не обязан с вами общаться», - подчеркнул сын Светличной.

О пропаже советской и российской актрисы Светланы Светличной стало известно накануне. По данным семьи знаменитости, она последний раз выходила на контакт 21 октября.