Башенный кран упал на строящееся здание больницы в Хабаровске

В Хабаровске башенный кран упал на строящееся здание больницы. Инцидент произошел на пересечении улицы Павла Морозова и улицы Сысоева.

В связи с произошедшим погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

На данный момент выясняются все причины произошедшего.

Ранее в краевом центре в Краснодаре на строительной площадке одного из ЖК упал башенный кран. По словам очевидцев происшествия, кран разломило пополам. В его кабине в этот момент находилась женщина.