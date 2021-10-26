В стране и мире ВЦИОМ назвал лучших артистов по мнению россиян Кира Карон Первое место среди мужчин занял артист Олег Газманов, среди женщин на первом месте Полина Гагарина. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил у россиян, каких артистов они считают лучшими в этом году. На российской эстраде среди певцов первое место занял Олег Газманов (19%). Также в топ-3 отечественных исполнителей вошли Баста (10%) и Григорий Лепс (9%). На первом месте среди певиц оказалась Полина Гагарина (12%). Также в топ-3 отечественных певиц вошли Пелагея (13%) и Елена Ваенга (7%). Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков во время своего выступления на съезде Союза театральных деятелей рассказал о планах по увеличению количества присуждаемых почетных званий «Народный артист России» и «Заслуженный артист России». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика