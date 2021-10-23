В России будут чаще присуждать звания народного артиста

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков во время своего выступления на съезде Союза театральных деятелей рассказал о планах по увеличению количества присуждаемых почетных званий «Народный артист России» и «Заслуженный артист России».

Новиков, в частности, отметил, что сейчас в стране установлена квота в пять званий народного артиста ежегодно, но данное ограничение, по его мнению, следует снять.

«Если сейчас снять барьер в виде квоты в пять званий народного артиста в год, тогда искусство не потеряет, а наоборот, приобретет», - приводит «Интерфакс» его слова.

Сергей Новиков также сообщил, что увеличить число награждаемых артистов можно будет за счет установления квоты по видам искусства. Предполагается, в том числе, что звание «Народный артист России» в год будут получать пять деятелей искусства, связанных с театром, пять деятелей кино, пять артистов балета и так далее.

Помимо этого, по его словам, в стране увеличена квота на присуждение звания «Заслуженный артист России», а региональные артисты теперь будут получать не менее трети всех званий.