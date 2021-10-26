Свердловский Роспотребнадзор предложил ввести в нерабочие дни локдаун

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило ужесточить ограничения для борьбы с коронавирусом, которые ввели региональные власти на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

«На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране», - отметили в пресс-службе, пишет ТАСС.

Отметим, что с 25 октября в шести регионах России начались нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, они продлятся до 7 ноября включительно.

В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Он также отметил, что в ближайшие дни город «достигнет исторических пиков» заболеваемости ковидом.