Свердловский Роспотребнадзор предложил ввести в нерабочие дни локдаун
Напомним, что с 25 октября в шести регионах России начались нерабочие дни.
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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило ужесточить ограничения для борьбы с коронавирусом, которые ввели региональные власти на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
«На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране», - отметили в пресс-службе, пишет ТАСС.
Отметим, что с 25 октября в шести регионах России начались нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, они продлятся до 7 ноября включительно.
В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Он также отметил, что в ближайшие дни город «достигнет исторических пиков» заболеваемости ковидом.