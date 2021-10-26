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Иммунолог объяснила, зачем нужна единая форма сертификата о вакцинации

Алексей Курильченко
10:34 26.10.2021
По словам врача, утвержденный Минздравом сертификат в бумажном виде может потребоваться для поездок в другие страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала, на что повлияет утверждение Минздравом формы сертификата о вакцинации от COVID-19. По ее словам, министерство таким образом утвердило облик документа в бумажном варианте.

«После вакцинации на сайт госуслуг приходит два сертификата с QR-кодами - на русском и английском языке. Это единственный документ, подтверждающий, что вы вакцинировались. Мы пациентам советуем иметь бумажный носитель сертификата - электроника работает не всегда, связь ловит не везде», - рассказала врач.

Скорпилева сравнила этот сертификат с электронным билетом - кому-то будет удобнее распечатать его и предъявлять на бумаге. В случае с сертификатом утвержденный бумажный вариант может потребоваться при поездке за границу.

«На границе иногда спрашивают сертификат. Там, где раньше просили QR-код, могут потребовать предъявить и сертификат», - считает врач.

В Минздраве сообщили, что сертификаты, сформированные до вступления указа, должны быть переоформлены в автоматическом режиме до 1 марта следующего года. Также в документе предусматривается место для QR-кода.

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