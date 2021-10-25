В стране и мире Коронавирус Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19 Кира Тило Сообщается, что документ должен автоматически формироваться в электронном формате в течение трех дней после вакцинации. © Фото: Евгений Одиноков РИА Новости Читайте нас на: Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от COVID-19 и перенесенном коронавирусе. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить форму медицинской документации „Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией“», - сказано в документе. Сообщается, что сертификаты, сформированные до вступления указа, должны быть переоформлены в автоматическом режиме до первого марта следующего года. Помимо этого, сертификат автоматически формируется на двух языках - русском и английском - не позднее чем через три календарных дня после вакцинации. Также в документе предусматривается место для QR-кода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика