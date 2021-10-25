Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от COVID-19 и перенесенном коронавирусе. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить форму медицинской документации „Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией“», - сказано в документе.
Сообщается, что сертификаты, сформированные до вступления указа, должны быть переоформлены в автоматическом режиме до первого марта следующего года. Помимо этого, сертификат автоматически формируется на двух языках - русском и английском - не позднее чем через три календарных дня после вакцинации. Также в документе предусматривается место для QR-кода.