Армия Военные РФ провели инструктаж по парашютным прыжкам для египетских бойцов под Каиром Тимур Шерзад Интенсивность занятий высокая. Главная задача - подготовиться к совместному десантированию с российскими бойцами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Под Каиром египетские десантники готовятся выполнить прыжки на российских парашютных системах Д-10. Базовый курс проводят российские военные инструкторы. Интенсивность занятий высокая. Главная задача - подготовиться к совместному десантированию с российскими бойцами. В рамках активного этапа учений «Защитники дружбы - 2021» прыжки из самолета Ил-76 выполнят 150 военнослужащих двух стран. Всего в составе сводного подразделения более 500 бойцов. Маневры будут продолжаться вплоть до пятницы. Ранее сообщалось, что российские десантники освободили захваченную «террористами» деревню под Каиром. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика