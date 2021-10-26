Военные РФ провели инструктаж по парашютным прыжкам для египетских бойцов под Каиром
Интенсивность занятий высокая. Главная задача - подготовиться к совместному десантированию с российскими бойцами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Под Каиром египетские десантники готовятся выполнить прыжки на российских парашютных системах Д-10.
Базовый курс проводят российские военные инструкторы. Интенсивность занятий высокая. Главная задача - подготовиться к совместному десантированию с российскими бойцами.
В рамках активного этапа учений «Защитники дружбы - 2021» прыжки из самолета Ил-76 выполнят 150 военнослужащих двух стран. Всего в составе сводного подразделения более 500 бойцов. Маневры будут продолжаться вплоть до пятницы.
Ранее сообщалось, что российские десантники освободили захваченную «террористами» деревню под Каиром.