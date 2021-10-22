С воздуха - в бой: десантники освободили захваченную «террористами» деревню под Каиром

Шаг в пустоту, несколько секунд свободного падения - и белоснежный купол зачерпывает голубое египетское небо. Сводный российско-египетский отряд выполняет первое совместное десантирование в рамках международных учений «Защитники дружбы».

В район выброски бойцов доставляет «Геркулес» - самолет С-130 ВВС Египта. Уже в воздухе отряд делится на несколько групп по пять человек и зигзагами движется к цели. В бой наши десантники вступают, еще не коснувшись земли.

Перед приземлением, российские бойцы зависают над объектом и ведут прицельный огонь. Маневры в воздухе позволяют выполнять особые парашютные системы. Они же помогают приземлиться точно в заданный район. Уже на земле группа рассредоточивается и в считаные минуты захватывает узел связи условного противника. Как только узел связи захвачен, в бой вступают основные силы. Сводное подразделение численностью более 100 человек начинает штурм деревни, которая контролируется террористами.

После трех дней интенсивных тренировок каждый боец сводного подразделения четко знает свою задачу. Десантники двух стран не оставляют противнику ни единого шанса. Бойцы идут в атаку сразу с нескольких направлений. Пока одна группа зачищает здание, другая блокирует противнику пути к отступлению. Словно ураган, сметающий все на своем пути, десантники молниеносно освобождают деревню и ликвидируют главаря бандформирования.

Совместное десантирование и захват населенного пункта - это лишь начало международных учений «Защитники дружбы-2021». Командование сводного подразделения высоко оценило уровень взаимодействия десантников двух стран.