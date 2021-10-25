Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.

Гинцбург отметил, что проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата, передает ТАСС.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что пока уровень коллективного иммунитета не достигнет 80%, систему QR-кодов, введенную в некоторых регионах России, необходимо сохранить. По его мнению, большинство граждан пройдут обязательную вакцинацию в течение двух месяцев, если за наличием QR-кодов будет осуществляться жесткий контроль.