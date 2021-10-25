На Украине раскрыт план Байдена создать новый миропорядок без России

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко сообщил, что в планах у президента США Джо Байдена создать новый миропорядок, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики».

Как объяснил украинский экс-министр в эфире телеканала Espreso, сейчас Киев не может игнорировать позицию Москвы, поскольку Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, а также может блокировать любое решение в ОБСЕ, пишет РИА Новости.

Как добавил Огрызко, в настоящее время западные партнеры Украины разрабатывают и будут в ближайшее время реализовывать концепцию «совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка», где якобы не будет России

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что Украина реализует свою ракетную программу, а российские власти «доиграются» до того, что на Москву направят ракеты.