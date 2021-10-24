Советник Зеленского пообещал создать ракеты, которые «достанут до Москвы»

Украина реализует свою ракетную программу, а российские власти «доиграются» до того, что на Москву направят ракеты. С таким заявлением выступил Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Внутри Украины была длительная дискуссия — надо нам вступать в НАТО или нет, с учетом того, что до 2014 года не было военной опасности. И своими действиями Кремль убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся. Теперь „злого НАТО“ в Украине очень много», - сказал Арестович.

Также он заявил, что Украина и РФ - «военные противники», и именно поэтому планируется создание ракет, которые смогут «доставать» до Москвы.

«Украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», - цитирует Арестовича телеканал «Дом».

Ранее Арестович заявил, что в стране воцарилась «анекдотическая ситуация» с первого дня избрания Зеленского президентом Украины. Он считает, что внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что Киев «сдает интересы Украины в пользу России».