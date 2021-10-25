СМИ: в России могут подорожать гречка и овсянка

В ноябре цена на гречку, овсянку и хлопья может вырасти, сообщает пресса. Согласно данным в СМИ, производители круп связывают это с ростом стоимости сырья и упаковки. Сообщается, что повышение цен начнется с 4 ноября.

«В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 руб. до более 80 руб. за 1 кг. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая», - говорится в статье газеты «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что в России подешевели лук и капуста на 0,9% и 0,05% соответственно. Кроме этого, дешевле стали морковь - и яблоки. В первом случае цена за неделю упала на 0,35%, во втором – на 1,2%. Однако в целом цены на овощи и фрукты за отчетный период выросли более чем на 2%.