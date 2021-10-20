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В России подешевели лук и капуста

Никита Панфиленков
22:43 20.10.2021
Кроме того, дешевле стали морковь и яблоки. В первом случае цена за неделю упала на 0,35%, во втором – на 1,2%.
В России подешевели лук и капуста
© Фото: moscow-live flickr
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В России снизились цены на лук и капусту. По данным Росстата, стоимость репчатого лука за неделю упала на 0,9%. Белокочанная капуста стала дешевле на 0,05%.

Кроме того, дешевле стали морковь и яблоки. В первом случае цена за неделю упала на 0,35%, во втором – на 1,2%.

Однако в целом цены на фрукты и овощи за отчетный период выросли на 2,3%. Картофель за неделю подорожал на 3,62%, свежие огурцы – на 14,26%. Помидоры стали дороже на 9,92%.

С 12 по 18 октября изменились темпы роста цен на другие группы продуктов. В случае с ценами на сахар и гречку они выросли в сравнении с предыдущей неделей. Вместе с тем темпы роста цен на куриное мясо и подсолнечное масло практически не изменились, а удорожание яиц даже замедлилось, следует из данных Росстата.

Ранее стало известно, что в России в ближайшее время на некоторые товары цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом. Такое мнение озвучила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. По мнению эксперта, цены не будут расти на яблоки и ряд строительных материалов.

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