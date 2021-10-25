В Москве наступил самый холодный день октября

Самый холодный день октября в Европейской России ожидается сегодня, 25 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что температура будет ниже нормы на один градус.

«Понедельник будет самым холодным днем октября для центра Европейской России, так как в дальнейшем идет повышение температуры», - цитирует синоптика ТАСС.

Также Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России. По словам синоптика, температура будет на 3-4 градуса выше нормы из-за теплых ветров с Атлантики. Также он сообщил, что к ближайшему четвергу, 28 октября, температура поднимется до 10-12 градусов.