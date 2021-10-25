Гинцбург рассказал о последствиях досрочной ревакцинации от COVID-19

Ревакцинация от коронавируса раньше, чем через полгода после предыдущей прививки, не грозит негативными последствиями для организма. Об этом сообщил директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он объяснил, что у человека предусмотрено наличие механизмов, которые контролируют количество антител. В связи с этим, при высоком уровне антител введение дополнительного антигена приведет лишь к незначительным изменениям.

«Уровень антител несильно повышается», - уточнил ученый.

Он обозначил, что в такой ситуации дополнительной пользы от ревакцинации также может не быть, так как уровень антител уже был достаточно высоким.

«У него будет такой же высокий уровень антител», - цитирует его ТАСС.

Специалист добавил, что шесть месяцев - оптимальный срок, после которого можно вводить вакцину повторно. Как рассказал Гинцбург, именно полгода - минимальный период, во время которого выработавшиеся антитела способны обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в скором времени ученые должны будут разобраться, какой уровень антител требуется разным категориям людей для формирования устойчивого иммунитета от COVID-19. В могут войти такие критерии, как возраст, масса тела и тому подобное.