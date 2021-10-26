Адвокаты арестованных в Турции россиян попросят перевести их под домашний арест

Защита арестованных в Турции россиян собирается обжаловать решение суда и будет ходатайствовать об их переводе под домашний арест. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Я связался с адвокатами россиян, арестованных по обвинению в поджоге. Они подадут жалобу на решение поместить наших граждан под стражу и будут ходатайствовать об их переводе под домашний арест. Очевидно, что обвиняемые не собираются препятствовать следствию и суду или скрываться. Кроме того, в Анталье очень легко снять квартиру или апартаменты для нахождения под домашним арестом. Так что необходимости держать наших граждан в изоляторе, очевидно, нет», - отметил Мельников.

По словам правозащитника, граждан России обвиняют в том, что они умышленно не приняли меры тушения разведенного огня.

«Если описать суть обвинений в двух словах, то их считают причастными к тому, что они не приняли мер к тушению разведенного огня, причем умышленно. Но ведь у семерых человек не может возникнуть умысел на отказ гасить огонь одновременно. Призываю власти этой страны как можно быстрее освободить наших граждан», - цитирует ТАСС Мельникова.

Об аресте семерых российских туристов стало известно 25 октября. Сам инцидент произошел в субботу, 23 октября, в районе Чагларджа, когда туристы совершали поход по маршруту «Ликийская тропа». Отмечается, что уже в воскресенье состоялось заседание суда и россиянам бесплатно предоставили государственных адвокатов, также их обеспечили переводом.