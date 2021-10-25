Момент взрыва в Набережных Челнах попал на видео

Момент взрыва жилой многоэтажки, произошедшего в понедельник в Набережных Челнах, оказался запечатлен на видеокамеру. Соответствующая запись была опубликована в группе Татарстан Online в соцсети Вконтакте.

На случайно заснятых кадрах видно, как в области верхних этажей здания происходит мощный взрыв, выбрасывающий в воздух огромное облако дыма. Также можно заметить, как после громкого хлопка прохожие, переходящие дорогу по пешеходной «зебре» вблизи места происшествия, сменяют шаг на бег и быстро удаляются дальше от пострадавшего дома.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, взрыв газовоздушной смеси случился на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного здания. С места инцидента были эвакуированы 32 человека, четверо оказались спасены и переданы медикам.



